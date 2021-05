Fiorella Mannoia il 15 agosto a Foggia

A partire dal prossimo mese di luglio Fiorella Mannoia torna in concerto con il ‘Padroni di niente Tour’ a supporto del suo ultimo album “Padroni di niente”pubblicato nel novembre 2020.

La interprete romana lo annuncia così: “Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando”.

Appuntamento il 15 agosto a Foggia in Piazza Cavour.