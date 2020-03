Fino a quando resteranno chiuse le scuole? Tutte le ipotesi

Appare ormai certo che le scuole non riapriranno il 6 aprile, alla scadenza della prima chiusura emanata dal Governo Conte. Ma quando riapriranno?

Ipotesi ottimistica : 14 aprile con il prolungamento della chiusura fino a Pasqua;

: 14 aprile con il prolungamento della chiusura fino a Pasqua; Ipotesi realistica : 4 maggio. Per gli scienziati è la data più realistica con il calo dei contagi atteso per la seconda parte di aprile;

: 4 maggio. Per gli scienziati è la data più realistica con il calo dei contagi atteso per la seconda parte di aprile; Ipotesi pessimistica: la scuola è finita. L’anno scolastico è da considerarsi chiuso e si andrà avanti con la didattica a distanza.

Azzolina ha anche spiegato che il Miur non contempla la possibilità che tutti gli studenti vengano promossi in blocco, il tanto citato “6 politico”. Così come, conferma Azzolina, la didattica a distanza è lo strumento per evitare che le scuole rimangano aperte fino a luglio. “Ci sono studenti e docenti che stanno facendo più di quello che facevano in classe, quindi io non direi, al momento, che l’anno si allungherà né altro”. Rimangono invece aperti tantissimi interrogativi: ad esempio, cosa succederà a chi dovrebbe sostenere gli esami.