Finiscono fuori strada con l’auto, in rianimazione un diciassettenne. Succede in Puglia

Un ragazzo non ancora maggiorenne di Morciano di Leuca è finito in rianimazione a seguito di un grave incidente avvenuto questa mattina, all’alba, sulla statale 274, all’altezza dello svincolo per Presicce-Acquarica.



Il giovane era a bordo di una Fiat 500 guidata da un 19enne di Nociglia, al cui interno viaggiava anche una 19enne di Brescia, quando il veicolo, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro il guardrail ed è finito fuori strada in una campagna, per poi ribaltarsi.