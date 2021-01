Finisce in pareggio il primo match del 2021. A Pistoia termina 3-3

A Fucecchio prima partita dell’anno 2021 per il RisparmioCasa Vitulano C5 che pareggia 3a3 nel recupero della 5° di andata contro il Futsal Pistoia.

I padroni di casa partono con Barbensi, Genis, Berti, Bebetinho, Keko. Mister Monsignori risponde sul parquet con: Lupinella, Sampaio, Crocco, Boutabouzi, Scigliano.



Primi momenti di gara di marca sipontina con Crocco, che servito da Boutabouzi, spedisce a fil di palo un bel diagonale. In successione poi sono Sampaio e Scigliano a non centrare il bersaglio grosso. Primo timido tentativo dei padroni di casa con Berti, la cui conclusione è fuori misura.

Al 5’50” la capolista passa. Gaku sferra un tiro radente, che complice una leggera deviazione, si infila beffarda nella porta pistoiese. I sipontini hanno subito la palla del raddoppio ma Raguso, ben imbeccato da Crocco, spreca incredibilmente da 2 passi. Gli arancioni replicano con una bella trama sull’asse Bebetinho-Berti. Il numero 7 a tu per tu con Lupinella, spara alto.

Ancora i portieri protagonisti. Prima è Barbensi, attento su un tiro dalla distanza di Pineiro, poi è il capitano biancoceleste a murare in spaccata, ancora Berti. Gli ospiti paiono in controllo ma sul finire di tempo, al 19’31”, si fanno sorprendere da Bebetinho, che sfrutta una respinta di Lupinella ed è lestissimo a siglare il pareggio. Squadre al riposo sul punteggio di 1a1.

La ripresa comincia con il Futsal Pistoia alla ricerca del vantaggio. Berti in apertura insidia la porta garganica. Poi è Keko a sciupare una buona azione corale con un controllo difettoso. Gli uomini di Monsignori peccano spesso in appoggi imprecisi e non paiono brillanti come di consueto.



Dopo un contatto sospetto su Sampaio, non sanzionato dagli arbitri con la massima punizione, Scigliano e Raguso confezionano la rete del nuovo vantaggio al 7’41”. Bel break a metà campo di Scigliano che dà il là ad un contropiede da manuale, pescando Raguso per il più facile dei tap-in.

Il punteggio muta per pochi minuti perchè al 9’23” Berti, autentica spina nel fianco, va via in banda sinistra e dopo un pregevole spunto, con un bel fendente leggermente deviato, riporta la contesa in parità. Una grave disattenzione difensiva dopo 24secondi, costa addirittura la terza marcatura toscana. Palla sanguinosa persa nella metà campo e Gemis Tena non spreca la ghiotta occasione. I sipontini possono capitolare nuovamente ma Lupinella è super su Berti.



Il RisparmioCasa Vitulano C5 non ci sta alla sconfitta e reagisce. Prima è Pineiro sotto porta a non trovare la deviazione vincente. Poi è Crocco, di punta, a vedersi deviare in angolo la propria conclusione. Barbensi è bravissimo a dire di no a Sampaio in una duplice occasione.



Il gol del pari è maturo ed arriva puntuale. Al 15’12” serve un’invenzione di Boutabouzi per impattare. Bolide dalla distanza dell’iberico che si insacca all’incrocio dei pali, laddove l’estremo toscano non può arrivare. Ci sarebbe il tempo per vincerla ma le sortite offensive non sono efficaci, complice anche un pizzico di frenesia di troppo. Il cronometro scorre via fino alla sirena finale che sancisce il 3a3 definitivo. Gli uomini di Monsignori salgono pertanto a quota 20 punti e sabato 16 gennaio, nella prima di ritorno, ospiteranno al PalaScaloria, il rinnovato Futsal Capurso.



Tabellini:

Futsal Gisinti Pistoia: 1Giorgi,3 Barbensi, 7 Berti, 8Donadoni, 11 Bebetinho, 12 Panattoni,13 Keko, 14 Patetta, 15 Melani, 16 Rindi, 23 Montorzi, 33 Genis. All. Lani

RisparmioCasa Vitulano C5: 27 Lupinella, 7 Scigliano, 8 Raguso, 9Pesante, 10 Boutabouzi, 11 Gaku, 12 Soloperto, 14 Pineiro, 19 Crocco, 22 Riondino, 23 Sampaio, 24 Murgo. All. Monsignori.

Reti: 05’50” Gaku, 19’31” Bebetinho, 27’41” Raguso, 29’23” Berti, 29’47 Genis, 35’12” Boutabouzi

Ammoniti: Crocco, Berti, Sampaio, Boutabouzi

1°Arbitro: sig.Alessandro Ghetti sez. Bologna