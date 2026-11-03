Incontri a San Severo e San Marco in Lamis Fine vita: Cera organizza due incontri-dibattito

Napoleone Cera: "Confronto pubblico su tema delicato"

BARI - Portare il dibattito sul fine vita fuori dalle contrapposizioni ideologiche e dentro i luoghi del confronto civile, dell'informazione e dell'ascolto. Con questo obiettivo il consigliere regionale Napoleone Cera, promotore della proposta di legge regionale sul fine vita, ha organizzato due giornate di approfondimento dal titolo “Accanto fino alla fine. Dignità, cure e libertà nell'ultimo tratto della vita”, in programma il 6 novembre a San Severo e il 7 novembre a San Marco in Lamis. L'iniziativa nasce dalla convinzione che su temi tanto delicati la politica abbia prima di tutto il dovere di informare, ascoltare e creare occasioni di confronto autentico tra cittadini, professionisti, associazioni e istituzioni. Un percorso necessario per comprendere il contenuto della proposta legislativa, le sue finalità e le sue implicazioni sul piano sanitario, giuridico, etico e sociale.

“Il fine vita è uno dei temi più complessi che la società contemporanea è chiamata ad affrontare. Riguarda la dignità della persona, la libertà di scelta, il diritto alle cure e il dovere di non lasciare mai soli i pazienti e le loro famiglie nei momenti di maggiore fragilità”, sottolinea il consigliere. “Non si tratta soltanto di discutere una proposta di legge ma di riflettere insieme su quale risposta le istituzioni debbano dare a chi affronta l'ultimo tratto della propria vita”, evidenzia Cera.







