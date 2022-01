Fine della pandemia in Gran Bretagna? “Luce in fondo al tunnel”

“Guardando le cose dal punto di vista della Gran Bretagna, sembra che ci sia luce in fondo al tunnel”. Lo afferma David Nabarro, emissario speciale dell’Oms per il dossier Covid. Nabarro manifesta tuttavia cautela sull’ipotizzata revoca delle residue restrizioni da parte del governo di Boris Johnson a partire dal 26 gennaio ed evoca un percorso “ancora accidentato per arrivare alla fine” vera e propria della pandemia.