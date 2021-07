Finanziati progetti per 3 milioni e 500 mila euro e pubblicati bandi per oltre 1 milione e 500 mila euro

Sono stati 60 i progetti complessivamente finanziati dall’intervento “Creazione di start-up extra-agricole” del GAL Gargano nell’ambito delle risorse assegnate all’interno della programmazione 2014/2020 del PSR Puglia. “In questi due anni, caratterizzati anche dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica legata alla pandemia in atto, il GAL ha finanziato progetti per oltre 1 milione e 600 mila euro contribuendo, per quanto di propria competenza, al rafforzamento delle filiere del sistema Gargano attraverso sostegni economici volti ad incentivare gli investimenti per attività di diversificazione aziendale ed economica necessari per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile anche attraverso la creazione di nuove attività extra-agricole con conseguente aumento delle opportunità di lavoro”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Monte Sant’Angelo nel rendere noti i risultati dell’intervento che si somma ai 19 progetti per contributi pari a 400mila euro dei bandi “Sostegno alla commercializzazione” e “L’anello mancante: un piano di azione garganica per l’economia circolare” ed ai 9 progetti per oltre 1 milione e mezzo dell’intervento dedicato alle Amministrazioni Comunali “Sentieri di incontro: valorizzazione delle filiere locali”. I contributi pubblici totali già erogati dal GAL ammontano ad oltre 3 milioni e mezzo di euro. Ancora aperte altre opportunità di finanziamento ancora attive per imprenditori e aziende.

“Durante questi mesi l’attività del GAL procede sia attraverso l’intervento “Sostegno alla commercializzazione”, per una dotazione complessiva di circa 500 mila euro a sostegno dell’accesso al mercato delle imprese dell’area Garganica e per promuovere un’azione coordinata di valorizzazione e promozione del territorio Garganico, sia attraverso un nuovo bando “Ospitalità verde. Accoglienza sostenibile e innovativa” che mette a disposizione 1 milione di euro per sostenere

investimenti finalizzati alla riqualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese e sostenendo così lo sviluppo di imprese extra-agricole di piccole dimensioni, quali B&B imprenditoriali, affittacamere, albergo diffuso e ostelli della gioventù”. L’intervento “Sostegno alla commercializzazione” prevede, per progetti di investimento fino a € 50.000,00 un contributo a fondo perduto di massimo € 25.000,00 mentre l’intervento “Ospitalità verde. Accoglienza sostenibile e innovativa” prevede, a fronte di un investimento massimo di € 140.000,00, un contributo a fondo perduto di massimo € 70.000,00.

“Mai come questa volta il GAL risponde concretamente alle esigenze del territorio e, attraverso un’attenta rimodulazione della sua Strategia di Sviluppo Locale, fornisce un importante supporto al tessuto economico del Gargano. Un successo – conclude Di Iasio – reso possibile oltre che dall’intero consiglio di amministrazione che mi onoro di rappresentare, dal raffinato e preciso lavoro portato avanti dalla Direttrice del GAL Gargano, Annarosa Notarangelo, e dall’intero staff di animazione territoriale, che ringrazio, capace di intercettare, attraverso una reale presenza nei 15 comuni dell’area GAL, i bisogni prioritari ai quali far fronte con le risorse previste dal PSR Puglia”.



Di Iasio “Una risposta concreta per le esigenze del territorio”.

BANDO 1.4

INCONTRO DI PRESENTAZIONE:

mercoledì 07 LUGLIO 2021, presso la SEDE DEL GAL GARGANO: Via Jean Annot snc

Link per le Registrazioni