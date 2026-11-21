Parla l'Assessore Finanziamento all'area industriale di Manfredonia, Gentile: "Una buona notizia"

Il Comune di Manfredonia ha ottenuto un finanziamento di 1.048.532 euro dalla ZES Unica, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Una buona notizia per le nostre imprese e per lo sviluppo economico della città.

Il Comune di Manfredonia ha ottenuto un finanziamento di 1.048.532 euro dalla ZES Unica, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Realizzeremo una rete in fibra ottica e un sistema di videosorveglianza e controllo degli accessi, migliorando la connettività, la sicurezza e i servizi a disposizione delle aziende.

È un altro tassello del lavoro che stiamo portando avanti per riqualificare le nostre aree industriali, insieme agli interventi programmati sulle reti idriche e fognarie.

Le imprese hanno bisogno di infrastrutture, servizi e condizioni concrete per crescere e investire.

Il nostro impegno è proprio questo: intercettare risorse, affrontare le criticità e migliorare progressivamente le condizioni delle nostre aree produttive.

Un risultato importante, ora avanti con i prossimi passaggi per realizzare l'intervento.

Lo ha detto l'Assessore Matteo Gentile