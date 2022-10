Financial Times: l’Inter è in vendita

La notizia rimbalza da un po’, ma più passa il tempo e più arrivano conferme da più fronti: l’Inter è in vendita. Ad assicurarlo è anche l’attendibile Financial Times: il celebre quotidiano informa nel suo pezzo che gli advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti per il club a partire da questa settimana.

La testata evidenzia anche che sono due le banche al lavoro per garantire la cessione della società controllata da Suning e dalla famiglia Zhang: si tratta di Raine Group, che recentemente portato in porto il passaggio di proprietà del Chelsea, e di Goldman Sachs.