“Finalmente un’area per lo sgambamento dei cani”

Con delibera di Giunta n.43 del 15.03.2021, è stata finalmente approvata la realizzazione di un’area sgambamento cani nel nostro Comune, nei pressi del boschetto della Tufara Rossa.

L’area attrezzata con recinzioni, illuminazione e segnaletica, permetterà ai nostri amici a quattro zampe di potersi muovere liberamente ed in totale sicurezza con il costante controllo dell’accompagnatore.

Si tratta di un’importante infrastruttura di cui la nostra comunità era sprovvista, chiesta da numerosi cittadini tramite una raccolta firme.

Siamo soddisfatti che l’attuale Amministrazione abbia dato seguito alla mozione votata all’unanimità in Consiglio Comunale, dimostrando così una particolare attenzione verso la cura e la protezione dei nostri animali.

È un primo passo fondamentale per rendere Monte Sant’Angelo sempre più Pet Friendly e vicina alle esigenze di chi, essendo proprietario di un animale di affezione, chiede dei luoghi idonei in cui il proprio animale possa muoversi in totale sicurezza e senza causare eventuali pericoli ai cittadini.

Ci auspichiamo che tali aree possano sorgere anche in altri punti della città e che sia dato sempre più spazio ad interventi ed iniziative che educhino i cittadini alla cura ed al rispetto degli animali.

I Giovani Democratici di Monte Sant’Angelo continueranno a collaborare ed a porre l’attenzione sul tema.

Giovani Democratici Monte Sant’Angelo”