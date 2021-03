“Finalmente San Marco in Lamis avrà la sua area mercatale”

“Riqualifichiamo un’area che entro l’estate ospiterà il mercato settimanale.

Sarà un’area multidisciplinare, con vari utilizzi, come area parcheggi per gli eventi, ad esempio.Un’area che sarà dotata di più servizi: di bagni pubblici, tecnologicamente avanzata e rispettosa dell’ambiente perché l’illuminazione e le torrette elettriche saranno alimentate dall’energia solare.Un’area, inoltre, vicina al centro, facilmente raggiungibile e più sicura, sia per i cittadini che per gli operatori commerciali.

Insomma, un’opera che renderà la nostra città ancora più moderna”.

Michele Merla – Sindaco di San Marco in Lamis