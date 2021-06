Finalmente i lavori sulla Manfredonia-Cerignola

A fine settembre scorso mi sono recato sulla SP 77 “Rivolese”, per rendermi conto di persona delle condizioni di questa strada. In seguito, con l’ausilio degli uffici, è stato programmato un intervento e in questi giorni sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria.

Questa strada è di fondamentale importanza per i collegamenti non solo della popolazione di Cerignola e dei paesi limitrofi con le località turistiche del Gargano, ma anche per i collegamenti con San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

I lavori appena iniziati sono finanziati in gran parte con fondi di bilancio e con un finanziamento del Mit e sono finalizzati a risolvere alcune criticità del piano viabile fortemente usurato, non più rinviabili. Intanto, nell’ambito del CIS Capitanata, abbiamo ottenuto 30 milioni di euro, ed è in corso la progettazione in vista dei lavori strutturali che prevedono l’ammodernamento dell’intero asse viabile.

La situazione viaria in Capitanata è ancora difficile, abbiamo ancora tanto da fare, ma il mio impegno è massimo.

Nicola Gatta, presidente della provincia di Foggia