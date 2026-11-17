Filorosso, anticipazioni e ospiti del 17 novembre: da La Russa a Di Pietro, i temi della puntata

Filorosso torna su Rai 3 il 17 novembre con Antonino Monteleone. Tra gli ospiti Ignazio La Russa e Antonio Di Pietro. Al centro cybersicurezza, intelligence e Mafia e Appalti.

Nuovo appuntamento con Filorosso, il programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone in prima serata su Rai 3. La puntata del 17 novembre affronterà alcuni dei temi più discussi delle ultime settimane, tra sicurezza informatica, intelligence, inchieste giudiziarie e politica.

Nel corso della serata troveranno spazio analisi, testimonianze e confronti con ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, della magistratura e dell'informazione. Riflettori puntati anche sugli sviluppi del filone investigativo Mafia e Appalti, tornato al centro del dibattito pubblico dopo le più recenti novità giudiziarie.

Quali rischi si nascondono dietro le nuove minacce informatiche? Quale ruolo svolgono oggi i servizi di intelligence? E quali saranno i temi affrontati dagli ospiti presenti in studio?

Filorosso, anticipazioni del 17 novembre: cybersicurezza e intelligence sotto i riflettori

Tra gli argomenti principali della puntata ci sarà la cybersicurezza, un tema sempre più attuale dopo i recenti episodi internazionali che hanno evidenziato le vulnerabilità dei sistemi digitali e delle infrastrutture strategiche.

Filorosso analizzerà le nuove sfide che governi e istituzioni si trovano ad affrontare in un contesto sempre più complesso. L'attenzione sarà rivolta anche al lavoro dell'intelligence e al ruolo che gli apparati di sicurezza svolgono nella tutela degli interessi nazionali.

Per approfondire questi temi tornerà in studio Marco Mancini, ex capo del controspionaggio italiano, che offrirà il suo punto di vista sulle minacce emergenti e sugli strumenti utilizzati per contrastarle.

Ospiti Filorosso del 17 novembre: da Ignazio La Russa ad Antonio Di Pietro

La puntata del 17 novembre vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. Antonino Monteleone proporrà inoltre un'intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa, uno dei momenti più attesi della serata.

Nel corso della trasmissione interverranno anche l'ex magistrato Antonio Di Pietro, l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia e l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara.

A loro si aggiungeranno il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, la deputata del Partito Democratico Paola De Micheli e la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.

Spazio inoltre ai contributi del giornalista de Il Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, dell'avvocato penalista Ivano Chiesa e dell'avvocata Annamaria Bernardini De Pace.

Mafia e appalti: le novità al centro della puntata

Ampio spazio sarà dedicato all'inchiesta Mafia e Appalti, un tema che continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica.

La trasmissione analizzerà gli ultimi sviluppi giudiziari e tornerà a riflettere sui rapporti tra criminalità organizzata, apparati dello Stato e gestione degli appalti pubblici. Particolare attenzione sarà riservata alle recenti perquisizioni che hanno coinvolto l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Nel corso della serata non mancherà anche il consueto monologo di Fabio Ferrari, chiamato a offrire una riflessione sui principali temi trattati e sulle questioni che animano il dibattito pubblico.

L'appuntamento con Filorosso è fissato per martedì 17 novembre alle 21:15 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.