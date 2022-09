Film in uscita: gli attesi nelle sale per ottobre

L’estate è ormai giunta al termine e ci si sta preparando ad accogliere l’autunno, programmando delle attività da svolgere all’interno dato che le temperature si abbassano. Per non rimanere sempre chiusi tra le mura di casa, si può scegliere di passare un pomeriggio o una serata al cinema. In autunno cosa c’è di meglio di trascorrere il weekend guardando una nuova pellicola mentre si mangiano i pop corn con gli amici? Nonostante ormai ci siano molte piattaforme in streaming che propongono bellissimi film e serie TV, niente può sostituire la visione di nuovi film in uscita sul grande schermo. L’alta qualità, gli effetti sonori, le luci e le persone intorno che ridono e piangono insieme a noi, sono tutte cose che non si possono ripetere sul divano di casa, per quanto possa essere comodo. Alcuni cinema ormai sono dotati di poltrone regolabili, in altri è possibile gustare un aperitivo, quindi c’è tantissima possibilità di scelta. Se non sappiamo quale film andare a vedere, possiamo consultare siti come Play4movie, in cui troviamo informazioni e novità sulle nuove uscite.

Quali film in uscita vedere in autunno

Se in estate si sente l’esigenza di vedere film leggeri e umoristici, in autunno si preferisce optare per pellicole d’azione, romantiche o drammatiche. Non mancano i thriller, i film storici e le commedie, ma molto dipende dai gusti personali e da cosa propone il cinema. Ad ottobre possiamo trovare titoli di tutti i generi, per accontentare un pubblico molto diverso, dai bambini agli adulti. Il programma della settimana al cinema può variare in base al luogo in cui andiamo, alcuni cinema infatti hanno più sale rispetto ad altro e quindi possono avere una programmazione più ampia e riproporre lo stesso film molte volte durante la stessa giornata. Nel mese di ottobre vedremo sul grande schermo attori importanti e film eccezionali, quindi segnatevi tutti i titoli che andremo ad elencare in seguito.

Genere commedia

Everything everywhere all at once

Un film di Dan Kwan e Daniel Scheinert, in cui c’è avventura, azione ma anche divertimento. Tratta il tema del multiverso e di come le vite dei personaggi si intrecciano continuamente, aldilà dello spazio e del tempo.

Uscita: 6 ottobre 2022

Amanda

Un film tutto italiano di Carolina Cavalli che parla di una ragazza di 24 anni, Amanda, che non ha mai avuto amici e desidera averne. Così, ripesca una sua vecchia conoscenza del passato, Rebecca, perché da neonate trascorrevano molto tempo insieme. Il suo obiettivo è quello di farla diventare la sua migliore amica.

Uscita: 13 ottobre 2022

Non sposate le mie figlie 3

Un film di Philippe de Chauveron, ovvero il terzo capitolo di Non sposate le mie figlie, pellicola divertente che parla di una famiglia e di come il padre, che vive di stereotipi e luoghi comuni, cerchi di accettare che le figlie sposino persone molto diverse dalla sua cultura.

Uscita: 27 ottobre 2022

Ticket To Paradise

Un film sentimentale di Ol Parker, con Julia Roberts e George Clooney, che interpretano una coppia di ex molto litigiosi che però hanno lo stesso obiettivo, ovvero impedire alla figlia di sposarsi, e per questo intraprenderanno un viaggio insieme a Bali.

Uscita: 6 ottobre 2022

Genere drammatico

La Stranezza

Un film di Roberto Andò con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello, che insieme a Ficarra e Picone danno vita a questo film che prende spunto dalla storia e racconta di una vita passata.

Uscita: 27 ottobre 2022

Le buone stelle – Broker

Un film di Kore’eda Hirokazu che parla di diverse storie di personaggi che hanno deciso di lasciare i bambini nelle baby boxes, perché non possono o non vogliono tenerli con sé.

Uscita: 13 ottobre 2022

La ragazza della palude

Un film di Olivia Newman che narra di una donna che viene accusata di aver ucciso un uomo con cui ha avuto una relazione sentimentale. Si tratta di un giallo drammatico, potente e che tocca argomenti delicati.

Uscita: 13 ottobre 2022

Gli orsi non esistono

Un film di Jafar Panahi, regista che si espone in prima persona senza alcun timore in un film emozionante che porta alla luce molte verità. In questa storia si parla di due relazioni parallele che affrontano un periodo difficile.

Uscita: 6 ottobre 2022.