Film di Natale più amati, vince ‘Mamma ho perso l’aereo’

Non è Natale senza… “Mamma ho perso l’aereo”. Il film del 1990 in cui un piccolo Macaulay Culkin veniva lasciato accidentalmente a casa da solo dalla sua famiglia durante le vacanze natalizie continua, dopo 31 anni, a conquistare il cuore degli italiani durante le feste di Natale. La pellicola guadagna la vetta della classifica stilata da Facile.it, con il 15,3% delle preferenze, pari a più di 6,7 milioni di persone, seguita sul podio da “Una poltrona per due” e “Miracolo nella 34º strada”.

Ecco la classifica del film di Natale del cuore:



1 Mamma ho perso l’aereo 15,3%

2 Una poltrona per due 12%

3 Miracolo sulla 34esima strada 9,7%

4 Vacanze di Natale 7,1%

5 Il piccolo Lord 6,4%

6 Harry Potter e la pietra filosofale 6,1%

7 Non ci resta che piangere 5,7%

8 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato 5,4%

8 A Christmas Carol 5,4%

9 Il Grinch 5,1%

10 Nightmare before Christmas 3,8%

11 Fantasia 3,5%