“Filippo Vaira, medico, e l’ufficio delle cose abbandonate”

Manfredonia, STA PER ARRIVARE un altro periodo dei defunti sono passati circa sei anni da quando Filippo, amico medico, specialista in neurologia, alcuni anni fa ci lasciò nella memoria del silenzio di un mare calmo.Ora che il mare lento muto dorme,in questo clima della metà di ottobre sulle onde coricate. ORA È passato il tramonto e si avvicinata la sera – sulla città cambiata oramai. IL TEMPO NUOVO ,che sa ancora di vecchio – Saranno le luci, che brillano sulle onde … che mi hanno fatto pensare ad un breve passato ,che è partito per un lungo confine…che forse tornerà attraverso le nuvole pallide.

Si sta avvicinando novembre – per non dimenticare un amico, ed aggiungere una vecchia calza dei morti – di quando si era bambini – dove l’odore del melograno profumava la mente … per giorni – persistente – per indirizzare una nuova strada, verso l’ufficio delle cose abbandonate”.

Di Claudio Castriotta ❤️