Filippo Schiavone confermato presidente Confagricultura Foggia, Nicola Gatta, Giancarlo Frattarolo e Giovanni Terrenzio sono i vicepresidenti

Filippo Schiavone viene rieletto per il prossimo quadriennio, la rielezione è avvenuta nell’ultima assemblea svoltasi in modalità telematica. Hanno partecipato i rappresentanti dei 6000 associati confagricultura. Prima provincia in Italia per estensione con 495.000 Ettari Nicola Gatta, Giancarlo Frattarolo e Giovanni Terrenzio sono i vicepresidenti eletti.