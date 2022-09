Filetti di orata in crosta croccante

Filetti di orata in crosta croccante: la ricetta di Impiattandoconpassione.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Orate

Molliche di pane raffermo

Sale

Pepe

Prezzemolo

Pomodoro fresco e secco

Olio e.v.o.

Pecorino

Capperi

PROCEDIMENTO

Sfilettare le orate

Per la crosta: in una ciotola mettere le molliche di pane raffermo, sale, pepe, prezzemolo tritato, pezzi di pomodoro fresco e secco, pecorino, capperi, olio e amalgamare il tutto

in una ciotola mettere le molliche di pane raffermo, sale, pepe, prezzemolo tritato, pezzi di pomodoro fresco e secco, pecorino, capperi, olio e amalgamare il tutto Ungere una teglia/pirofila con un po’ di olio, adagiare i filetti e ricoprire con il composto creato per la crosta

Aggiungere un altro filo d’olio e infornare a 180° per 30 minuti

