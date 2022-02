File ai bancomat in Russia, dopo le restrizioni a causa della guerra, il video

File ai bancomat a Mosca. Su internet si moltiplicano le immagini di enormi file di clienti che si accalcano davanti agli sportelli bancomat a Mosca e in altre città russe. Un video ripreso alle 5 del mattino nella capitale e rilanciato su twitter mostra decine di persone in attesa di ritirare contanti presso uno sportello. A scatenare il panico è stato l’annuncio dello stop selettivo al sistema di pagamenti Swift, che sta per essere adottato nei confronti di alcuni istituti russi. Una sanzione pesantissima che potrebbe paralizzare il sistema economico (ecco in cosa consiste), quella decisa dai Paesi occidentali per ostacolare l’invasione dell’Ucraina.

