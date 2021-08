Ad inizio anni ’90 nei giorni della Festa Patronale in onore di S.S. Maria di Siponto andava in scena una delle feste al quale non si poteva mancare, era il Fiki Fiki. In quegli anni durante la serata venivano conferiti i premi della caccia al tesoro che si svolgeva il pomeriggio. Un Video del 30 Agosto 1994