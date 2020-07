Figc Lnd Puglia, Giulio Destratis ufficializza la sua candidatura

Candidatura alla Presidenza della FIGC LND Puglia – Elezioni 2020

Con la presente, intendo ufficializzare la mia candidatura alla Presidenza della FIGC LND PUGLIA in vista dell’imminente tornata elettorale fissata per il prossimo Novembre 2020 (salvo rinvii).

“La candidatura alla Presidenza della Figc Lnd Puglia trova le sue ragioni nella mia passione per il calcio e nell’invito ricevuto da numerose società del calcio dilettantistico pugliese, le quali mi hanno manifestato un notevole disagio a causa delle questioni mai risolte che coinvolgono il loro mondo, ricco di alta valenza sociale.

Intendo rappresentare un’alternativa ad un sistema ormai logoro, che negli ultimi anni si è caratterizzato per scarsa trasparenza, per l‘assenza di dialogo con le affiliate e per il disastro della giustizia sportiva pugliese che si è resa protagonista di decisioni scellerate ribaltate dagli organi centrali, percepita ormai dalle società come una vera e propria sanguisuga.



L’attuale Presidente Vito Tisci, al quale vanno riconosciuti meriti ma anche attribuiti errori e mancanze, è al timone del Comitato da ormai 16 anni. Lo abita addirittura da oltre 35, avendo ricoperto dapprima la carica di segretario e responsabile amministrativo. Dal 2014 riveste contemporaneamente la carica di Presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC. Un accentramento di funzioni e poteri che impedisce l’efficacia dell’azione di governo del calcio dilettantistico pugliese, la sua promozione e rigenerazione.

Anche il direttivo, composto da soli 5 consiglieri, avrebbe bisogno di una “rinfrescata” giacché al suo interno vi sono 3 membri in carica da ben 16 anni (gli altri due sono stati sostituiti rispettivamente 11 e 4 anni or sono, solo in seguito al decesso dei precedenti). Due membri sono 70enni ed uno ha addirittura 84 anni.

Del resto, nella direzione del rinnovamento si pone anche la legge n.8 del 2018 che fissa precisi limiti di mandato per gli incarichi federali. Al momento, la possibilità di un’ennesima ed ultima ricandidatura del Presidente Tisci e del suo direttivo sarebbe persino in contrasto con lo spirito complessivo del dettato normativo.

Tra pochi giorni presenterò il mio team di lavoro e il programma elettorale. È in corso una pianificazione capillare, arricchita dal contributo e dai suggerimenti delle società al fine di individuare le soluzioni più efficaci per eliminare le criticità presenti nell’attuale sistema.

Nel progetto di rinascita del CR Puglia che ho in mente ci sarà un concreto coinvolgimento delle Amministrazioni locali a tutti i livelli (Comuni, Province e Regioni) e protagoniste saranno le società, autentico cuore pulsante e motore di tutto il movimento calcistico.

La mia sarà una “squadra” autenticamente rappresentativa delle migliori risorse umane presenti sul territorio pronta a mettere a disposizione di tutti le proprie competenze. La sede di Via Pende a Bari diventerà la casa di tutti gli operatori del calcio e non dei “soliti” intimi. Con entusiasmo, slancio e vigore siamo pronti per la ripartenza del calcio pugliese”.

Avv. Giulio Destratis

BREVE PRESENTAZIONEGiulio Destratis, 38 anni, svolge la professione di avvocato ed ha conseguito un Master Universitario in Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali. Ha acquisito competenze in materia di diritto sportivo attestate da numerose certificazioni. Possiede notevole esperienza nel ramo della giustizia sportiva avendo assunto in più occasioni la difesa di tesserati e società nell’ambito di processi sportivi. Ha svolto per 13 anni l’attività di calciatore militando per lo più in società di Eccellenza. Ha ottenuto il patentino da allenatore Uefa B. Da 7 anni ideatore, coordinatore e docente del progetto “Fuorigioco” per la rieducazione attraverso il calcio dei detenuti reclusi presso la Casa Circondariale di Taranto e sviluppatore di altri progetti formativi per adolescenti improntati sul Fair Play. Autore di pubblicazioni in materia di diritto sportivo.