Ficus sport alimentazione, sport e giovani

FOCUS SPORT ALIMENTAZIONE, SPORT E GIOVANI



Da oltre 2 anni la pandemia ha frenato non solo il mondo del turismo e della cultura ma anche dello sport, per questo motivo la Pro Loco di Manfredonia ha deciso di iniziare le attività di quest’anno promuovendo una tavola rotonda con focus sullo sport e l’alimentazione tra i giovani, organizzando un incontro che si terrà a Manfredonia presso l’Auditorium ”Cristanziano Serricchio” lunedi 4 aprile alle ore 18.00

“Assistiamo spesso a messaggi fuorvianti che impediscono una giusta consapevolezza sull’importanza dell’alimentazione nello sport, in particolare in età giovanile – dichiara Francesco Schiavone Presidente della Pro Loco di Manfredonia – ed è per questo motivo che ritengo doveroso elevare il livello di conoscenza della popolazione in generale e in chi pratica sport in particolare, sugli stili di vita adeguati per il mantenimento della salute”.



L’incontro, progettato dal delegato allo sport della locale Pro loco NICOLA MANGANO, prevede la presenza di ospiti professionisti delle varie discipline tra i quali Giuseppe Di Bari -Manager Sportivo, Atanasio De Meo – Farmacista Nutrizionista, Pasquale Padalino – Allenatore del Siena, Michele Pazienza – Allenatore del Cerignola e Renato Clemente Martino – Delegato provinciale Coni.

La manifestazione è patrocinata dalla regione Puglia e dal Comune di Manfredonia e si fregia della collaborazione e della presenza di personalità del mondo dello sport di alcune tra le sigle più importanti come la UISP – Comitato di Foggia Manfredonia, il CSI – Centro Sportivo Italiano Comitato territoriale di Foggia, il CONI – Comitato regionale Puglia e la FIGC – lega nazionale Dilettanti di Foggia.

“L’evento è unico nel suo genere in Capitanata ed è stato voluto fortemente dalla nostra associazione perché riteniamo che lo sport sia un settore sociale con l’intrinseca funzione di valorizzare il nostro paese, per questo motivo seguiranno altri eventi simili nel prossimo futuro. Nel manifesto di lancio si può notare, dai loghi presenti, che c’è una fattiva collaborazione con tutti gli enti che si occupano di sport. Solo facendo squadra si ottengono buoni risultati!”. Queste le parole di Nicola Mangano, responsabile sport della Pro Loco di Manfredonia che prosegue: “gli argomenti trattati nel convegno illustreranno temi importanti come la corretta alimentazione, fondamentale per uno sportivo, e gli stili di vita che aiutano a migliorare la perfomance e la qualità della vita, se abbinata ad un buona attività fisica”.

Da rilevare anche la particolare attenzione alla formazione dei giovani: “in tal senso l

dovremmo favorire in tutti i modi l’avvicinamento dei giovani allo sport, per strapparli dalla strada

ed attività pericolose ed avvicinarli allo sport per allenarli alla vita“.

o sport assume

un’importanza rilevante trasmettendo valori di grande rilievo, quali la lealtà, il rispetto e l’amicizia.

A qualsiasi età, svolgere un po’ di attività fisica, corretta è la garanzia per una vita sana.

En

oi adulti



Il ringraziamento finale di Nicola Mangano è per il Direttore Giuseppe Di Bari relatore del convegno e persona seria, competente, umile e sempre disponibile una personalità sipontina che sta ed è stata

sempre vicina allo sport locale.