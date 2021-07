Fico interviene a Vieste: “Investire nel sud è una grande opportunità per tutta l’Italia”

Bisogna investire nel SUD Italia, è una grande opportunità per tutta l’Italia Quanto ha detto FICO che è intervenuto in collegamento a Il libro possibile a Vieste “Per spendere i fondi del recovery found, dobbiamo fare un piano per spenderli al meglio nelle infrastrutture nella digitalizzazione e nelle scuole. Le istituzioni locali devono essere pronti a fare progetti.”