Fichi in marsala, aceto balsamico e cannella

Fichi in marsala, aceto balsamico e cannella: la ricetta di Silvia Mellini.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette antipasti, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Media

Porzioni: 3 vasetti (due vasi da 500 gr e un vasetto da 250 gr)

INGREDIENTI

1 Chilo di fichi interi

200 grammi marsala

120 grammi aceto balsamico

120 grammi acqua

300 grammi zucchero

1 stecca cannella

PROCEDIMENTO

Lavare i fichi e metterli ad asciugare su panno carta.

In una casseruola mettere l’acqua, il marsala, l’aceto balsamico, lo zucchero e la stecca di cannella e far sobbollire. Controllare che lo zucchero si sia sciolto bene.

Aggiungere i fichi e cuocere lentamente fino a quando i fichi saranno dorati e il liquido sarà sciropposo.

Con un cucchiaio prendere delicatamente i fichi e metterli nei vasetti sterilizzati e ricoprirli con il liquido di cottura rimasto.

Una volta raffreddati, mettere i vasi in una pentola con acqua fredda a sterilizzare (circa 15 minuti dal bollore). Lasciare che i vasi sterilizzati si raffreddino completamente nella pentola (volendo anche tutta la notte) e riporli in dispensa o in cantina.

