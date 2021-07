Fiamme sul Gargano. Dell’Erba: “Interventi incessanti hanno ridotto i danni ma la sede regionale della protezione civile nel Gino Lisa?

Nelle ultime 24 ore un incendio ha nuovamente interessato il Gargano provocando danni e devastando un’ampia zona di macchia mediterranea tra Ischitella e Vico del Gargano. Il presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, Paolo Dell’Erba, ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli uomini e donne della protezione civile che ininterrottamente hanno lavorato per evitare che le fiamme potessero estendersi provocando ulteriori danni.



“Il Gargano avrà ancora una volta la forza di rialzarsi e reagire, ma tocca alle istituzioni impegnarsi affinché episodi del genere non accadano più o, comunque, siano più facili da controllare ed arginare. A riguardo ricordo le parole del Governatore della Puglia di istituire presso l’aeroporto Gino Lisa la sede regionale della Protezione Civile, trasformandola in base aerea anche per i canadair che devono intervenire in tutta la regione per contribuire allo spegnimento degli incendi.

Siamo arrivati all'estate del 2021 e non ancora possiamo rendere operativo lo scalo aeroportuale foggiano", conclude Dell'Erba.