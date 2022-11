Feyenoord-Lazio: probabili formazioni e dove vederla

La Lazio affronterà il Feyenoord nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Per accedere al turno successivo ai biancocelesti basterà appena un pareggio contro gli olandesi.

Probabili formazioni di Feyenoord-Lazio

Gli olandesi cambieranno poco rispetto alle passate partite, confermati dunque i titolarissimi. In porta ci sarà Bijlow, con Trauner e Hancko al centro della difesa e Geertruida e Lopez sulle corsie esterne. A centrocampo Timber, Szymanski e Kokcu, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Jahankabakhsh, Pereira e Dilrosun.

Anche Sarri per evitare errori cambierà poco. Tra i pali confermato Provedel. In difesa Patric e Romagnoli con Hysaj e Marusic sugli esterni. Milinkovic-Savic, Cataldi e Vecino saranno i tre pilastri del centrocampo mentre in attacco Cancellieri, Zaccagni e Felipe Anderson.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Jahankabakhsh, Pereira, Dilrosun. All.: Slot

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri

Dove vedere Feyenoord-Lazio

Il match si disputerà alle ore 18:45 e sarà possibile seguirlo in streaming sia su DAZN che su Sky (attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport).