Festival #Michael2021 a Monte Sant’Angelo: venerdì 7 “la legalità e il sogno”, focus sulla Sacra in Piemonte e la grotta a Olevano, visite guidate e un ponte con il festival Mònde

Terza giornata per MICHAEL | Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico della Città dei due Siti UNESCO. Per “Michael e la legalità” alle ore 10.30 l’incontro “la legalità e il sogno” con Illiceto, Palmisano e Fragrasso; per “Michael e la storia” alle ore 17 le relazioni sulla Sacra di San Michele in Val di Susa con il prof. Giuseppe Sergi e sulla Grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano con il prof. Alessandro Di Muro; per “Michael e la Città dei due Siti UNESCO”, le visite guidate multimediali, alle ore 18 alla scoperta del centro storico e del Museo Etnografico Tancredi; alle ore 20, nella rassegna “patrimONio”, un ponte con “Mònde – Festa del cinema sui cammini” con la proiezione in anteprima del documentario “The Pathfinder – road to Finisterre” con dello Monaco e dello Iacovo di Apulia Film Commission, il direttore artistico di Mònde Toriello, gli autori di The Pathfinder Girardi e Valente.

Il programma completo del Festival: bit.ly/Michael2021

Fino al 9 maggio, in live streaming, si terranno incontri, presentazioni, visite guidate multimediali, eventi che celebrano l’Arcangelo nel mondo e i due Siti UNESCO di Monte Sant’Angelo e del Gargano (tracce longobarde del Santuario di San Michele Arcangelo nel sito seriale “I longobardi in Italia” e le faggete vetuste della Foresta Umbra nel bene transnazionale “Antiche faggete primordiali d’Europa”).

Il programma di venerdì 7 maggio.

MICHAEL E LA LEGALITÀ | Alle ore 10.30, per “Michael e la legalità” promosso dal Tavolo permanente sulla legalità con le scuole/parrocchie/associazioni/enti, l’incontro “La legalità e il sogno” a cura di Bantù, l’Associazione che nasce dall’incontro di tre realtà: Agesci, Progetto Policoro e Azione Cattolica. Con Lucia Armillotta e Leonardo Rinaldi, interverranno: Michele Illiceto (docente di filosofia e storia presso il Liceo Classico “A. Moro” di Manfredonia, nonché professore incaricato di Storia della filosofia moderna e contemporanea presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia); Leonardo Palmisano (presidente della cooperativa Radici Future Produzioni, vicepresidente nazionale di CulTurMedia di LegaCoop e direttore artistico del festival Legalitria); Pietro Fragasso (Presidente della Cooperativa sociale “Pietra di Scarto” di Cerignola che dal 2010 gestisce un terreno confiscato alla mafia).

MICHAEL E LA STORIA | Alle ore 17, per il ciclo di incontri promosso dal Centro Studi Micaelici e Garganici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il dialogo con il professor GIUSEPPE SERGI (Università di Torino) che presenterà “La Sacra di San Michele in Val di Susa” e il professor Alessandro di Muro (Università di Salerno) che racconterà de “La grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano (Campania)”.

MICHAEL E LA CITTÀ DEI DUE SITI UNESCO | Dal 6 al 9, alle ore 18, le guide turistiche della Città ci porteranno alla scoperta dei percorsi turistici e culturali della Città dei due Siti UNESCO. Venerdì 7, guidati da Lea Basta della Pro Loco di Monte Sant’Angelo, andremo alla scoperta del centro storico e del MeTA (Museo etnografico Tancredi), museo delle arti e delle tradizioni popolari del Gargano situato nel cuore del centro storico di Monte Sant’Angelo.

Alle ore 16, invece, spazio al primo dei due laboratori didattici per ragazzi e famiglie, meTA_LAB, (promossi dalla Pro Loco nel MeTA): “Prepariamo insieme le ostie piene” (info e prenotazioni: 3408517339 – info@prolocomontesantangelo.it).

patrimONio – Un faro acceso sul patrimonio immateriale artistico e culturale | Alle ore 20, nella rassegna che celebra i patrimoni, un ponte con “Mònde – Festa del cinema sui cammini” con la proiezione in anteprima del documentario “The Pathfinder – road to Finisterre”.

All’incontro, interverranno: Rosa Palomba (Assessore cultura e turismo), Simonetta dello Monaco (Presidente Apulia Film Commission), Giovanni Dello Iacovo (CDA Apulia Film Commission), Luciano Toriello (Direttore artistico “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini –www.mondefest.it ), Riccardo Girardi e Miriam Valente (autori documentario “The Pathfinder” – https://www.pathfinderfinisterre.com/).

Tutti gli eventi si terranno in diretta streaming su www.facebook.com/ComuneMonteSantAngelo e sui canali social dei partner.

