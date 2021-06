Festival “Il libro possibile” 8 serate tra Vieste e Polignano a Mare

Si prospetta una lunga estate di eventi a Vieste, tra libri, cultura, spettacolo e musica. La XX edizione del Festival “Il libro possibile” diventerà il fiore all’occhiello della cultura pugliese, con 8 date divise equamente tra Polignano a mare e Vieste. XX edizione del Festival “Il libro possibile” Il 7-8-9-10 luglio 2021 a Polignano a Mare ed il 22-23-29-30 luglio 2021 a Vieste. Otto giorni di incontri, idee, creatività, con i grandi protagonisti del mondo contemporaneo.

Il programma non è stato ancora definito, svelati gli ospiti della prima data: Il 7 luglio, in Largo Cristoforo Colombo, Erri De Luca presenta “A grandezza naturale” (Feltrinelli). sempre il 7 luglio, in Largo Cristoforo Colombo (Polignano) e poi il 30 luglio, in Piazza Marina Piccola (Vieste), Rocío Muñoz Morales presenta “Un posto tutto mio” (Sonzogno). Il 7 luglio, in Largo Cristoforo Colombo (Polignano), Nicola Lagioia presenta “La città dei vivi” (Einaudi).