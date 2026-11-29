Festival di Sanremo 2027, svelati i probabili Big in gara: la lista

A pochi mesi dal Festival di Sanremo 2027 sarebbero stati rivelato i cantanti che vi prenderanno parte.

Il Festival di Sanremo 2027 è tra gli eventi più attesi in Italia. La manifestazione canora sarà condotta per la prima volta da Stefano De Martino, che subentrerà a Carlo Conti. Per questo motivo, c'è grande attesa da parte degli addetti ai lavori per vedere come se la caverà il napoletano come direttore artistico. In queste ore, il sito Rockol ha rivelato la lista dei probabili cantanti che prenderanno parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2027, in programma a febbraio su Rai 1. Secondo il noto portale a salire sul palco dell'Ariston ci saranno Settembre, Alfa, Ariete ma anche alcuni ex protagonisti di Amici tra cui Gaia, Sangiovanni e Sarah Toscano.

Annalisa, Irama e Emma al Festival di Sanremo 2027?

Inoltre a partecipare al Festival di Sanremo 2027 ci sarebbero alcuni nomi big della musica italiana tra cui Annalisa, che tornerebbe dopo l'esperienza fatta nel 2024 dove si piazzò al quarto posto con Sinceramente ma anche Emma e Ghali. Attesi sul palco dell'Ariston anche Irama, il gruppo The Kolors, Loredana Bertè e Serena Brancale, che tornerebbe dopo l'edizione del 2026 dove portò Qui con me, una canzone che raccontava la perdita della madre. L'11 dicembre salvo cambi di programmazione verrà annunciata la lista ufficiale dei cantanti nel corso di Sarà Sanremo in programma su Rai 1.