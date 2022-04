Festival di Cannes 2022: tra i film candidati anche 2 produzioni italiane

Il prossimo mese si svolgerà la 75esima edizione del Festival Internazionale del film a Cannes. Tra i candidati di questa edizione anche due italiani: Nostalgia di Mario Martone e Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi.

Il Festival di Cannes si svolgerà nell’omonima città dal 17 al 28 maggio, tra le 18 candidature anche due film italiani e nella sezione Premiere, con una serie, c’è Marco Bellocchio con Esterno notte, che sarà presentata interamente, 6 puntate da 50 minuti ciascuna.

Il film di Mario Martone, Nostalgia, è tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, il film è girato al rione Sanità, tra gli interpreti troviamo Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva.

Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi, è una co-produzione francese e racconta gli Anni 80 a Parigi nella scuola di teatro di Patrick Chereau.

Mentre la serie Effetto Notte di Bellocchio tratterà del sequestro di Aldo Moro.

Ecco la lista completa delle 18 pellicole in concorso:

Holy Spider di Ali Abbasi

Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi

Crimes Of The Future di David Cronenberg

Tori Et Lokita (Tori And Lokita) di Jean-Pierre e Luc Dardenne

Stars At Noon di Claire Denis

Frère et sœur di Arnaud Desplechin

Close di Lukas Dhont

Armageddon Time di James Gray

Broker di Kore-Eda Hirokazu

Nostalgia di Mario Martone

Rmn di Cristian Mungiu

Triangle Of Sadness di Ruben Östlund

Haeojil Gyeolsim (Decision To Leave) di Park Chan-Wook

Showing Up di Kelly Reichardt

Leila’s Brothers di Saeed Roustaee

Boy From Heaven di Tarik Saleh

Zhena Chaikovskogo (Tchaïkovski’s Wife) di Kirill Serebrennikov

Hi-Han (Eo) di Jerzy Skolimowski