Festa Patronale, Rosario all’alba del 30 agosto

Anche quest’anno ci sveglieremo all’alba per dire il santo Rosario nel giorno della santa Vergine Maria di Siponto: Martedì 30 agosto.

Il 30 agosto è il giorno che i sipontini dedicano alla Madonna di Siponto. Ripetendo l’appuntamento degli scorsi anni, incontri che hanno suscitato molta approvazione, è stato organizzato un nuovo incontro di preghiera e condivisione

Se non fosse per l’ora e il luogo sarebbe un momento di preghiera come i tanti che i credenti fanno nelle chiese e nelle abitazioni. In queste occasioni, invece, il santo Rosario è recitato all’aria aperta e sulla riva del bel mare di Manfredonia, nell’ora più propizia, quell’ora delicata e serena che nemmeno il caldo di agosto può rovinare.

Il 30 agosto il sole sorgerà alle 6:20, ora in cui una buona parte dei cittadini di Manfredonia sarà ancora addormentata. Noi del Rosario faremo un risveglio anticipato e ci ritroveremo alle 6:00 presso la porta sud del castello di Manfredonia, lì dove la spiaggia della nostra città è libera.

Qualche altro dettaglio

Per chi non è mai stato con noi gli anni scorsi sarà facile trovarci: basterà recarsi al castello di Manfredonia, dal lato del mare. Sulla spiaggia vedrete un’icona della Vergine Maria di Siponto che vi guarderà in volto: quello è il punto d’incontro ed è lì che la Madonna di Siponto vi aspetta!

Una delicatezza per i nostri anziani: chi può, porti una sedia pieghevole. Infatti, le sedie messe a disposizione da chi ci aiuta a fare questa santa preghiera saranno insufficienti per fare accomodare tutti e quindi saranno date agli anziani. Per i meno esigenti anche un telo da spiaggia andrà bene per adagiarsi sulla sabbia.

Vi aspettiamo!