Festa Patronale, oggi ritorna la Processione dopo due anni

Mercoledì 31 AGOSTO

SS.Messe, alle ore 07.00; 08,00; 09,30 e 11,00.

ore 18,00 : Processione con l’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto

che percorrerà il seguente itinerario: Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese, via G. Palatella, via delle Antiche Mura, via Magazzini ( Ospedale Civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII, Cattedrale.