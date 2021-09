Festa Patronale Monte Sant’Angelo, precisazione sulla presenza delle bancarelle

Si rende noto che, con riferimento alla presenza di bancarelle durante la Festa Patronale 2021, la stessa sarà limitata alle bancarelle storiche titolari di posteggio per la fiera di San Michele in Corso Giannone ed a quelle venditrici principalmente di dolciumi regolarmente autorizzate e titolari di medesimo posteggio, che saranno allocate principalmente in Zona Croce. Non sono contemplate ulteriori autorizzazioni da parte degli uffici competenti.