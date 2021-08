Festa Patronale Manfredonia, Celebrazione Eucaristica all’aperto con 500 posti a sedere

Vista la comunicazione del 18.08.2021, assunta al protocollo comunale con il n. 34361, con la quale Don Ferdinando Piccoli, Parroco della Parrocchia San Lorenzo Maiorano – Cattedrale di Manfredonia, con sede in via Campanile n. 66, faceva richiesta dell’occupazione del suolo pubblico dell’intera Piazza Papa Giovanni XXIII, il giorno 31 Agosto 2021, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, per il posizionamento di un palco e n. 500 sedie con relativi posti a sedere preassegnati per la manifestazione denominata “Festa patronale in onore di S.S. Maria di Siponto. Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco Moscone”,

Visto il verbale di dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. e allegato all’istanza dal richiedente in merito alla staticità della manifestazione, ai metri quadrati complessivi con relativi posti a sedere preassegnati secondo quanto previsto dal D.L. n. 65 del 18.05.2021, dal D.L. n. 105 del 23.07.2021 e della Ordinanza del Ministero della Salute del 23.06.2021 in materia di prevenzione della diffusione del Covid 19;

Riscontrata la necessità di vietare la sosta, sospendere la circolazione dei veicoli privati nella piazza interessata dalla manifestazione nonché nelle strade di accesso alla stessa piazza;

Ritenuto che sussistano esigenze di sicurezza della circolazione.

Visto il parere di conformità viabilistica espresso in data 18.08.2021 (prot. n. 1162/PL);

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 9 del 25.03.2021 relativo all’affidamento degli incarichi ai Dirigenti di ruolo;

Visto l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267/2000 ( T.U.E.L. ). Visti gli artt. 5 comma 3°, 7, 20 e 159 del vigente Codice della Strada;

ORDINA

è vietata la circolazione: alle ore 18:00 fino alla fine del rito religioso, il giorno 31 agosto 2021, nelle seguenti vie:

Corso Roma tratto lato via Ospedale Orsini;

via San Lorenzo tratto lato via Ospedale Orsini; – Via Campanile tratto lato via Tribuna;

Via Arcivescovado tratto lato via Tribuna;

via San Lorenzo tratto lato via Santa Chiara;

Corso Roma tratto lato via Santa Chiara –

E’ vietata la circolazione, la sosta e la fermata di tutti le categorie di veicoli, con obbligo di rimozione forzata, sull’intera Piazza Giovanni XXIII.

 Tutti i veicoli provenienti dalle intersezioni che si immettono in Piazza Giovanni XXIII dovranno adottare obbligatoriamente percorsi alternativi;

DISPONE

Che Martedì 31 agosto 2021, dalle ore 18.00 fino alla fine della manifestazione

 Il Sac. Don Ferdinando Piccoli, sia autorizzato ad occupare il suolo pubblico dell’intera Piazza Giovanni XXII per la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco Moscone per la celebrazione della festa patronale in onore di S.S. Maria di Siponto.

L’organizzazione dell’evento dovrà essere predisposta in modo tale da evitare qualsiasi forma di assembramento e nel totale rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid19, ai sensi del D.L. n. 65 del 18.05.2021, del D.L. n. 105 del 23.07.2021 e della Ordinanza del Ministero della Salute del 23.06.2021, in particolare:

Gli organizzatori dovranno usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);

I posti a sedere preassegnati dovranno essere distanziati di 1 metro;

E’ fatto divieto di superare il numero dei partecipanti dichiarati per l’evento;

L’area dell’evento dovrà essere delimitata al fine di evitare assembramenti da parte dell’utenza;

Dovrà essere presente in loco un apposito dispensatore di gel sanificante;

I partecipanti potranno evitare di indossare la mascherina ma resta impregiudicato l’obbligo di averne

l’immediata disponibilità in caso di assembramento.

Restano a carico del richiedente tutti le autorizzazioni il cui rilascio è previsto dall’autorità di P.S., in particolare il preavviso di pubblica manifestazione ex art. 18 T.U.L.P.S. n. 773/31, nonché le misure di sicurezza previste dalla circolare del min. interno del 18/07/2018 e dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, avente ad oggetto le linee guida per la progettazione ed attuazione del piano safety & security.

Al termine della stessa manifestazione, il Sac. Don Ferdinando Piccoli è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi derivanti anche indirettamente dalle attività svolte durante lo svolgimento degli eventi programmati nonché per quei danni che possano derivare dalla realizzazione e dalla posa in opera delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione e/o dagli eventi svolti durante la manifestazione, le cui responsabilità restano a carico dell’organizzatore.

La presente Autorizzazione è rilasciata esclusivamente per l’occupazione del suolo pubblico. Pertanto, per lo svolgimento delle iniziative inserite nel programma, l’organizzatore dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente previste dalle vigenti normative di settore.

La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della salute pubblica, soprattutto se all’esito di controlli da parte del personale delle FF.OO. sia stato riscontrato assembramento.

La Polizia Municipale è incaricata dell’ esecuzione della presente ordinanza. E’ fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che, copia della presente ordinanza sia pubblicata on-line all’Albo Pretorio Comunale e notificata a:

 Commissariato della Polizia di Stato di Manfredonia.

 Comando Stazione Carabinieri Manfredonia.

 Comando Compagnia Carabinieri di Manfredonia.

 Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Manfredonia.

 Comando Vigili del Fuoco Manfredonia.

 Direzione Sanitaria Ospedale Civile ” S. Camillo De Lellis Manfredonia”.

 ASL – 118.

 Autolinee CO.TR.A.P. – Bari.

 Acapt – San Severo.

 Sita – Foggia.

 Ferrovie del Gargano – Foggia.

 Fini Viaggi – S. G. Rotondo.

 Flixbus.

Manfredonia,20 Agosto2021

L’Istruttore

F.to Dr. Marco Murgo

IL DIRIGENTE a.i. SETTORE di STAFF II

F.to D.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

IL COMANDANTE a.i. della P.L.

F.to Comm. Sup. Dr. Antonio Lombardi