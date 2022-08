Festa Patronale, la lettera: “Allestite tutte le chiese con dei Rosoni, basta polemiche, godetevi la festa”

Gentile redazione de Il Sipontino, volevo che pubblicaste questo mio pensiero da amante della festa patronale da quando ho memoria.



Non giudico perché non sta a me farlo, però, forse qualcuno dimentica che sono decenni che la cattedrale non è illuminata sulla facciata laterale, se non nell’ultimo anno dove fu “ILLUMINATA” con dei riflettori di colore giallo e blu a cui seguirono tante critiche.



Inoltre quest’ anno sono state allestite tutte le chiese con dei “ROSONI” , cosa mai vista prima.

Perché continuare con inutili proteste e non godersi la festa?



Viva la nostra amata Madonna.

Un fedele