Festa di Primavera 2022 in Foresta Umbra



Domenica 20 marzo l’associazione culturale Collateral in collaborazione con Elda Hotel torna in Foresta Umbra per celebrare l’arrivo della Primavera con un programma ricco e pieno di energia!

Dopo il successo del Xmas Forest Market a Natale, l’associazione viestana e Elda Hotel,l’azienda ricettiva dall’anima green,

tornano insieme per offrire al territorio

un equinozio da ricordare.



La giornata comincerà con la passeggiata “Il Risveglio della Foresta” in compagnia della guida ambientale escursionistica Luisa Arena alla scoperta dell’incredibile fermento vegetale ed animale che caratterizza l’ambiente naturale in questo periodo dell’anno;

A metà strada sarà il momento di pensare alla rinascita che coinvolge noi esseri umani, attraverso una pratica adatta a tutti di Yoga, guidata dall’insegnante Mary Ciccomascolo, dal nome ” Come una Farfalla” un vero e proprio risveglio di energie!

Dalle ore 11 presso i giardini dell’hotel comincerà invece il mercatino di artigianato ed enogastronomia aperto a tutti, che si potrà visitare fino alle 16.00.

Alla stessa ora Betta Bookboat terrà un laboratorio esperienziale dedicato al bosco e ai suoi abitanti per bambini di tutte le età.

Nel frattempo sarà possibile gustare un aperitivo formato pic nic o fermarsi a pranzo con un menù dedicato all’evento dal costo di 35€.



A dare ancora più appeal alla giornata, l’esibizione del Trio Ristoccia, formazione musicale della vicina Troia, che unisce sonorità mediterranee a testi poetici e ricercati, per la prima volta sul Gargano.

Non mancate!