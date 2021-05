Festa di compleanno per Lukaku in hotel. Irrompono i carabinieri: 24 sanzionati, anche giocatori dell’Inter

I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano in un hotel del centro dove, in un sala eventi, era in corso il compleanno del bomber nerazzurro Romelu Lukaku.

Il giocatore era con altre 23 persone che saranno sanzionate per violazione della normativa anti covid. Tra loro anche altri calciatori dell’Inter: Hakimi, Young e Perisic.

Il direttore e gli ospiti – spiegano i carabinieri – saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid – 19.