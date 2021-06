Festa della Repubblica a Foggia: Prima uscita pubblica per commissario prefettizio e prefetto

Prima uscita pubblica per commissario prefettizio e prefetto di Foggia per i festeggiamenti del 2 Giugno. 75 anniversario della repubblica Italiana. “Sono particolarmente onorato per la solennità dell’evento, importante per il nostro paese, “L’unità e la rete delle istituzioni per rispondere alle esigenze del territorio. Questa realtà è straordinariamente capace di cimentarsi in imprese delicate ed importanti, dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini, impegnandoci di più occupandoci delle istituzioni” “Cercheremo di fare il possibile per dare risposte efficaci e pronte”