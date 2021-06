Festa della Musica a Castelnuovo della Daunia

Due giorni di festa, musica e divertimento per ricominciare. Il 19 e il 20 giugno, Castelnuovo della Daunia sarà tra le piazze ospitanti della 27° edizione della Festa della Musica, promosso da AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dal Ministero dei Beni Culturali e turistici.

“RicominciAMO dalLA MUSICA” il leit-motiv dell’evento per ripartire dopo un periodo scarno di gente in piazza. Un programma ricco di spettacolo quello organizzato dalla Pro Loco “G.B.Trotta” con il patrocinio del Comune di Castelnuovo. Si parte come detto il 19 giugno alle ore 19 con il taglio del nastro di apertura con Valerio Zelli, voce degli O.R.O, nominato padrino della manifestazione, alla presenza del sindaco Guerino de Luca, del parroco Padre Michele Romano e del presidente della Pro Loco Luigi Beccia. A seguire i concerti di Tallandhishat (gruppo canto popolare), Terra Mia (gruppo folk), The Dreamers e di Valerio Zelli che si esibirà nello spettacolo “ORO in concerto”.

Il 20 giugno aprirà le danze al mattino il complesso bandistico Bassa Musica – L’Armonia Molfettese che allieterà le vie del borgo. Alle 18 sarà il turno di Musyoga di Angela Maselli e dell’intrattenimento per bambini Pignalandia. La serata verrà ravvivata da Summer Hits e dai gruppi Battisti in Rock e The Big Ball Band.

Un antipasto di quello che sarà un ritorno ad una estate di eventi e sagre, come la storica Sagra della Zanchetta arrivata alla 32° edizione, un must per il paese e per l’intero territorio dei Monti Dauni.