Festa della Birra ad Apricena

L’estate 2022 porta ancora nella Città di Apricena tanti turisti e famiglie – anche a settembre – e questo ritmo non sembra placarsi!

È per questo che, con grande gioia, ricordiamo uno degli eventi più esclusivi che animeranno il mese appena iniziato: il “September Beer Fest” del 23 e 24 settembre prossimi. Un evento del tutto nuovo per la Città di Apricena che ne ospita la prima edizione, organizzata insieme a ConfEventi, Amip e 3MG Eventi.

Saranno due serate – come di consueto – aperte a tutti, giovani e famiglie e ad ingresso assolutamente gratuito! Oltre all’animazione per i più piccoli, con le giostre gonfiabili e tante altre sorprese, sarà assicurato tanto buono street food tipico per tutta la serata, tutto comodamente in Via San Nazario, nella zona giostre.

Da non dimenticare assolutamente – poi – la serata musicale di sabato 24 settembre a tema “Nostalgia ‘90”! Vi aspettiamo, la Città di Apricena Vi aspetta a braccia aperte!