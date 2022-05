Festa del Soccorso: ordinanza sindacale per la tutela e la sicurezza pubblica sul territorio comunale dal 13 al 18 maggio

FESTA DEL SOCCORSO: ORDINANZA SINDACALE PER LA TUTELA DELL’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 13 AL 18 MAGGIO 2022.

Con ORDINANZA N.13 del 12/05/2022 a firma del Vice Sindaco Salvatore Margiotta avente ad oggetto “FESTA PATRONALE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA SS. DEL SOCCORSO” ANNO 2022 – DISPOSIZIONI, è stato disposto quanto segue.

IL SINDACO ORDINA

Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale durante le giornate dello svolgimento della Festa Patronale ovvero dal 13 maggio al 18 maggio 2022 di attenersi alle seguenti disposizioni:

 l’assoluto divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori da asporto, atti ad offendere, per evitare l’insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi stessi;

 il divieto di abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone, cellophane e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, in tutte le aree interessate alle manifestazioni e all’occupazione di posteggi, da parte degli operatori commerciali assegnatari, in quanto possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone;

 Il divieto della vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche ovvero di bevande in contenitori di vetro e lattine da asporto, nell’ambito dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati lungo i tratti processionali e/o spettacoli musicali;

 l’obbligo di osservare la distanza di 30 metri da qualsiasi tipo di fuochi d’artificio e/o pirotecnico e in qualsiasi orario o luogo venga effettuato;

 l’obbligo di chiusura temporanea dei pubblici esercizi e/o attività di commercio in sede fissa prospicienti le aree interessate allo svolgimento dei fuochi d’artificio e/o pirotecnico per tutta la durata dello sparo;

 l’obbligo da parte di tutti gli operatori che svolgono attività di commercio su AA.PP. assegnatari di posteggi nei luoghi interessati alla Fiera della Festa Patronale, l’obbligo di conferire i rifiuti prodotti durante l’attività di vendita (scarti di cartoni, cellophane, etc.), in appositi sacchi, forniti dalla ditta di Igiene Urbana, da lasciare sul posto di vendita alla fine delle attività, conferendo separatamente gli imballaggi in cartone, plastica e legno, rigorosamente privi di rifiuti, da depositare, accostati in maniera ordinata, sulle medesime aree di vendita al termine delle attività;

 l’obbligo da parte degli operatori che svolgono attività di commercio su AA.PP. assegnatari di posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande dotati di attrezzature infiammabili di sospendere temporaneamente l’attività durante gli spari dei fuochi d’artificio e/o pirotecnici.

La trasgressione alle prescrizioni inerenti la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, l’inosservanza al rispetto delle distanze dai fuochi d’artificio, l’abbandono di rifiuti di ogni genere e la sospensione temporanea delle attività durante gli spari dei fuochi d’artificio e/o pirotecnici, comporterà l’applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi delle normative vigenti in ciascuna e rispettiva materia.

DEMANDA agli organi di Polizia di Stato e Polizia Locale il controllo per l’osservanza della presente ordinanza.

IL TESTO DELL’ORDINANZA COMPLETA E’ CONSULTABILE SUL SITO DEL COMUNE DI SAN SEVERO – ALBO PRETORIO – www.comune.san-severo.fg.it

SAN SEVERO, 13 maggio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo