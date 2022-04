Festa del Soccorso a San Severo: 200.000 euro dal Comune

Festa del Soccorso 2022: approvato il bilancio comunale con lo stanziamento di una notevole somma per l’organizzazione della festa

Poco fa il consiglio comunale ha approvato il bilancio che prevede lo stanziamento di ben 200.000 euro per il regolare svolgimento della festa del Soccorso.

Tali fondi serviranno per le luminarie, il cantante del martedì sera, il piano di sicurezza ed altre attività/spese che consentiranno il tradizionale svolgimento della Festa che, ricordiamo, si terrà da sabato 14 a martedì 17 maggio 2022 a San Severo.

Resta il nodo più importante da slegare: le batterie processionali. Per le stesse sono a lavoro i tecnici che si stanno adoperando affinché la tradizione venga rispettata per il bene di un popolo intero, della propria economia e della propria storia e cultura!

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per quanto hanno stanziato. Ora è tempo di darsi da fare per gli ultimi e non meno importanti adempimenti!

Associazione Tradizione Fujente