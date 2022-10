Festa dei 90 anni del Manfredonia Calcio: gli ospiti di questa sera

Ecco a voi

Gli ospiti di questa sera

MICHELINO RINALDI terzino destro del Manfredonia negli anni ’80. Per parecchi anni in biancoceleste è uno dei simboli del Donia di quegli anni che sfiorò anche la serie C. Dotato di corsa e grinta fuori dal comune è sempre stato un beniamino della tifoseria.

MATTEO D’ARIENZO un’autentica bandiera, per 10 anni con la maglia del Manfredonia a cavallo tra gli anni ’90 e ’00 ne è stato anche capitano . Soprannominato “motorino” per le sue corse sulla fascia sinistra pur essendo un terzino aveva il piede da n.10 e dribbling infallibile.

FRANCO CIUFFREDA attaccante sipontino più giovane a esordire in serie D con la maglia biancoceleste. Ha giocato con il Donia nella metà degli anni ’80 e poi tornato nei primi anni del 2000. Furbizia e cattiveria agonistica le sue doti. È stato anche ds del Manfredonia nel 2012/13 riportando il Donia in serie D.

IVAN ROMITO un monumento del calcio sipontino. 15 campionati e più di 270 presenze con la maglia biancoceleste. Palla incollata al piede e corsa sulla fascia,dribbling e tenacia. Ma è stata la sua lealtà e sobrietà a conquistare i tifosi. Ha giocato con il Manfredonia in tutte le categorie dall’Eccellenza alla C1 e ne è stato capitano.

SAVERIO CASTRIOTTA è stato con ogni probabilità il più forte calciatore manfredoniano. Oltre che la maglia biancoceleste per diversi anni, ha indossato anche quelle di Bari Livorno Lecce. Fisico eccezionale, tiro micidiale e grande tecnica. Un centravanti formidabile.

VINCENZO SCURO è il simbolo dei tifosi sipontini. Personaggio folkloristico e caratteristico con i suoi baffoni neri, da una vita legato ai colori biancocelesti . È stato il presidente dello storico club ” I FEDELISSIMI” e più volte assieme a un manipolo di amici ha dato sostegno anche economico a qualche Presidente in difficoltà per la squadra. Memorabili le sue comparsate in abito sacerdotale a benedire il Miramare.