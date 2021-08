Festa “Con” Regionale, tutto pronto a Manfredonia per la prima serata con Emiliano e Lopalco

Sarà la città di Manfredonia ad ospitare da giovedì 19 a domenica 22 agosto, la prima Festa regionale del Gruppo Politico CON. Quattro giornate all’insegna di politica, cultura, ambiente, salute e territorio, ma anche di spettacolo e cucina.

Il via giovedì 19 agosto nella suggestiva location di piazzale Maestri d’Ascia, veranda direttamente sul mare del Golfo di Manfredonia. Alle ore 19.00 l’inaugurazione con gli interventi di apertura del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e di Maria Teresa Valente, presidente del Gruppo Con Manfredonia.

A seguire il primo spazio dedicato ai libri con la presentazione dell’ultimo libro di Leonardo Palmisano “Chi troppo vuole”, un romanzo giallo, ma al contempo una coraggiosa indagine socio-culturale che Palmisano ha condotto nella sua Puglia. A dialogare con l’autore ci sarà il giornalista e direttore artistico dell’evento, Mario Valentino.

Alle ore 20.00 spazio ai temi di grande attualità con l’incontro dibattito “Ambiente, Salute – il futuro di Manfredonia”. Una tavola rotonda per fare il punto sullo studio epidemiologico condotto a Manfredonia, il presente ed il futuro del locale ospedale, il monitoraggio ambientale e la qualità dei controlli. La tutela del suolo, delle acque e dell’aria, le politiche di prevenzione della produzione e dello smaltimento dei rifiuti, ed il contrasto ad ogni forma di inquinamento per una possibile integrazione tra gli obiettivi di salute e la green economy. Ospiti del forum, l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, il referente del coordinamento Ambiente & Salute Manfredonia, Renato Sammarco e Sandro Olivieri, Program manager della bonifica dell’area Eni Rewind (ex Enichem). Modererà il dibattito il giornalista Saverio Serlenga.

La prima giornata si concluderà con la musica e con lo spettacolo Gente di Mare Tribute band, una serata con i migliori successi di Raf e Umberto Tozzi.

Ufficio Stampa

CON MANFREDONIA