Ferrero assume in tutta Italia, posizioni aperte anche senza titolo di studio

Il gruppo Ferrero è alla ricerca di personale per tutti gli stabilimenti in Italia. La nota azienda di dolci ha aggiornato nel mese di marzo gli annunci di lavoro, facendo sapere di avere bisogno di diverse figure professionali negli stabilimenti dislocati in tutto il nostro Paese, a iniziare dalla storica sede di Alba fino ai centri industriali del Sud. Attualmente nella multinazionale del cioccolato prestano servizio quasi 35 mila dipendenti, ma la campagna di assunzioni continua con proposte per diplomati e laureati e anche per chi non ha un titolo di studio di scuola superiore.

Per valutare le offerte di lavoro all’interno dell’azienda è possibile leggere nel dettaglio il profilo richiesto sul sito Ferrero Careers, dove è possibile inviare la propria candidatura e il proprio curriculum. Sono diverse le tipologie di assunzione, che vanno dagli stage ai contratti a tempo indeterminato.

Ferrero cerca operai non specializzati, anche senza titolo di studio, negli stabilimenti industriali di Alba (Cuneo), Balvano (Potenza), Pozzuolo Martesana (Milano) e Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino).

Diversi i posti di lavoro nel gruppo detentore del marchio Nutella per operai specializzati, manutentori e tecnici di laboratorio. Per queste posizioni è necessario il diploma in ambito elettronico, elettrotecnico, meccatronico, termotecnico, chimico o informatico, e per alcune un’esperienza minima di un anno.

Per tutte le posizioni aperte visita il sito – https://www.ferrerocareers.com/it/it/