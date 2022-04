Fermento nella New Jolly Motors per il Rally Porta del Gargano

Grande fermento nella Scuderia New Jolly Motors che dopo un lungo silenzio torna alla ribalta dei riflettori sempre più attiva che mai.



Un palcoscenico speciale quello del Rally Porta del Gargano dove la compagine sociale ha letteralmente dominato nel corso degli ultimi anni e si ripresenta quest’anno con il “RE del Gargano” Giuseppe Bergantino che navigato da Mirko di Vincenzo con la Skoda Fabia R5 by Colombi Racing tenteranno l’assalto al gradino più alto del podio anche in questa occasione.



Seconda punta su Mini John Cooper Works nella classe racing start partità il gentleman driver Armando Caruso che navigato da Gabriele Bernaudo conteranno di ben figurare nel folto elenco partenti che si preannuncia in questa classica gara di fine estate molto interessante e gradito.

Grande cornice d’eccellenza la partenza e l’arrivo nella città turistica di Vieste che quest’anno ospiterà anche il Parco Assistenza sul suo fantastico lungomare garganico, sicuro luogo d’interesse paesaggistico e turistico che non manca mai nell’affascinare platee da tutto il mondo.



La gara vedrà appunto la sua partenza il giorno 15 ottobre nella mattinata con le verifiche e lo shake-down per proseguire nel pomeriggio alle ore 18.30 sulla marina piccola ed andare al riordino notturno alle ore 20:25 dopo aver disputato la prima frazione di telegrafo vecchio.

Ripartenza nella giornata successiva domenicale alle ore 07.30 ed arrivo sempre in Viale marinai d’Italia alle ore 17.30 dopo un percorso di gara pari a quasi 329 chilometri.