Sabrina Ferilli offre uno stipendio e copertura legale all’operaio licenziato a Taranto

L’attrice Sabrina Ferilli, ha offerto sostegno economico all’operaio tarantino di ArcelorMittal che ha perso il posto di lavoro per aver condiviso su Facebook un invito a seguire la fiction di Canale5 “Svegliati Amore Mio”.

La sceneggiata, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, racconta le vicende di un’acciaieria (chiamata Ghisal) le cui polveri sottoli avevano provocato una leucemia alla figlia della protagonista , interpretata da Sabrina Ferilli.

L’attrice romana, seppur fuori dal set, continua la battaglia. Questa volta però, prende a cuore la vicenda di Riccardo Cristello, l’operaio rimasto disoccupato per aver condiviso un post della sua fiction su Facebook.

Un licenziamento che sa dell’incredibile. Tanto da spingerla ad offrire all’operaio uno stipendio, e rendersi disponibile a sostenere le spese legali necessarie per ricorrere contro il licenziamento.

ArcelorMittal S.A. è un colosso industriale mondiale, operante nel settore dell’acciaio, con sede a Lussemburgo. Oltre ad essere il più grande produttore d’acciaio, è anche attivo nel mercato della fornitura di acciaio.

Per i vertici aziendali il messaggio postato sul social network aveva contenuti denigratori e altamente lesivi dell’immagine dell’azienda.

L’operaio è stato così, prima raggiunto da una telefonata nella quale gli si comunicava la cassa integrazione per una settimana e, in un secondo momento, è sopraggiunto il licenziamento tramite raccomandata.

Il clamoroso caso, su cui si è espresso anche il Ministro del Lavoro, ha suscitato indignazione e reazioni concrete, come quella di Sabrina Ferilli, protagonista della miniserie in questione. Nella fiction, Sabrina, interpreta una mamma che lotta per ottenere giustizia contro le aziende siderurgiche che emettono quelle polveri sottili, causa della leucemia della figlia.

Ieri Sabrina, non solo ha telefonato all’operaio tarantino ma gli ha offerto anche uno stipendio e il pagamento delle spese legali (per ricorrere contro il licenziamento). A renderlo noto è stato il sindacato Usb di Taranto.