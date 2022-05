Fendace l’alleanza tra altri due nomi del lusso…

Dopo Balenciaga e Gucci che aveva sancito il primo esempio di Co-branding bizzarro tra due Maison del lusso arriva ora Fendace.

Le keyword di questa anomala collaborazione iniziano tutte per F…

Freedom, Fun, Friendship come Fendi che infatti si presta al gioco con il suo monogramma.

Fendi e Versace creano una collezione che celebra i simboli e la storia delle due case di moda. Prêt-à-porter e accessori sono definiti da silhouette distintive e materiali lussuosi, con la fusione tra l’iconica FF e la simbolica Medusa.

Questa non è una collaborazione…» , precisano dalle maison. «L’unione di Fendi e Versace, due iconiche case di moda, o più giustamente, due gruppi iconoclasti di persone, ha portato a questo momento unico nella moda. È sia una celebrazione della moda italiana che una rottura dell’infernale ordine delle cose prestabilito, Fendace è la moda con la F maiuscola e la V maiuscola. Insieme rappresenta Libertà, Divertimento e Virtuosità»

Che ci convinca o meno…si tratta di un progetto pensato nei minimi dettagli con campagna pubblicitaria con l’immancabile Naomi e immagini con Chiara Ferragni già sui social a partire dal 12/5 (data di uscita ufficiale).

Invece di realizzare una semplice limited edition, Kim Jones ha disegnato Versace (Silvia Venturini Fendi si è occupata della linea uomo), mentre Donatella ha interpretato Fendi…una specie di gioco di specchio riflessi… si tratta infatti di due collezioni Prefall 2022 distinte: Versace by Fendi e Fendi by Versace. Entrambe sono state presentate l’ultimo giorno della Milano Fashion Week di settembre 2021 nel corso di una sfilata “segreta” andata in scena dal vivo in via Gesù, di fronte a una manciata di ospiti selezionati – oltre che live su Instagram

Ora é il momento di vederla… da oggi disponibile nelle boutique Fendi e Versace.