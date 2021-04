‘Felicissima Sera’, annunciati gli ospiti della prima puntata

Come preannunciato nell’ultimo spot, visibile in tv e su Mediaset Play, gli ospiti della prima puntata di Felicissima Sera, il programma di Pio e Amedeo in onda da venerdì 16 aprile su Canale 5, sono: Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti.

Sempre nell’ambito musicale vedremo Francesco De Gregori e Ivana Spagna.

Poi l’attore e il doppiatore Francesco Pannofino, il motociclista Andrea Iannone ed Emanuele Filiberto di Savoia, opinionista di Amici 20. E in tal proposito, sarà presente proprio la conduttrice Maria De Filippi nel nuovo programma di Pio e Amedeo.