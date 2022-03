Fedez: dimesso dall’ospedale dopo l’operazione

Fedez dopo il ricovero iniziato il 22 marzo a causa di un tumore al pancreas è stato dimesso oggi.

Il cantante 32enne, aveva annunciato lo scorso 17 marzo di essere affetto da una grave malattia. Solo pochi giorni dopo attraverso un ulteriore post aveva raccontato del tumore neuroendrocino del pancreas.

Fedez infatti è stato immediatamente operato al San Raffaele ed è stato dimesso solo oggi. Quest’ultimo ha più volte ribadito quanto il tempestivo intervento fosse importante per la sua salute.

Chiara Ferragni era in compagnia del marito, come si evince dalle prime foto pubblicate dai due. Questo quanto dichiarato dalla coppia:

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”.

Non possiamo far altro che sperare che tutto questo diventi solo un lontano ricordo per il cantante.